"Não quero saber, melhor ainda. Amanhã passo todos e ganho", disse Danilo Petrucci. Tinha razão. E acelerou para a história

Danilo Petrucci foi o homem do dia no Dakar, esta quinta-feira, ao vencer a etapa nas motas. Novato nestas andanças (desta prova, não nas motas…), o italiano de 31 anos fez mesmo história no 44.º Rali Dakar ao tornar-se no primeiro ex-piloto de MotoGP a vencer uma etapa da mítica, perigosa e lendária corrida, que tantas imagens e histórias fantásticas tem dado ao longo dos anos. Mas também tragédias, como a morte do português Paulo Gonçalves na edição de 2020.

Mas Petrucci ganhou sem ganhar. Ou seja, foi segundo classificado na quinta etapa do Dakar, a mais de quatro minutos de Toby Price (colega de equipa da KTM e vencedor em 2016 e 2019), mas o australiano viria a ser penalizado por excesso de velocidade, num total de seis minutos. Assim, o italiano deu um saltinho na classificação do dia e acelerou mais um pouco, mesmo para o primeiro lugar, confirmando que está a ser uma das revelações deste ano.

???? Stage 5 ????@Petrux9 wins the stage! He becomes the first former @MotoGP rider to seal a win on the Dakar!#Dakar2022 pic.twitter.com/dQEvDpXN1Y — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2022

Curiosamente ou ironicamente, na passada quarta-feira, o português Rui Gonçalves (Sherco) acabou por subir do quarto ao terceiro lugar da quarta etapa, depois de… Petrucci ter sofrido uma penalização de dez minutos por excesso de velocidade. Petrucci, contudo, já não conta muito para a geral, na medida em que depois de um problema que o obrigou a desistir da segunda etapa, ocupa neste momento a posição 128 de entre 139 pilotos, a a 19.11.06 horas do líder da corrida, o britânico Sam Sunderland.

Sobre o pódio perdido devido a excesso de velocidade, Petrucci disse: “Não quero saber, melhor ainda. Amanhã passo todos e ganho”. Não foi bem assim, mas acabou por ser, tornado-se assim o grande protagonista do dia. “Sabia que era rápido, mas ninguém esperava isto. Gostei do Dakar desde o início, como criança, e quero encorajar mais pessoas e trazer mais audiências. Os pilotos e condutores do Dakar são heróis”, referiu ainda na quarta-feira.