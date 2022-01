"A gritante disparidade de critérios mancha credibilidade da Liga": Benfica volta a criticar arbitragem no Estoril-FC Porto

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“No mesmo estádio, gritante dualidade de critérios”. Há muito que a questão das arbitragens não era propriamente tema para os clubes que lutam pelo título nos jogos em que não participavam mas, numa semana, tudo parece ter mudado. E, a seguir ao Sporting-Portimonense, foi o Estoril-FC Porto em causa.

[Ouça aqui a análise de Pedro Henriques na Rádio Observador à arbitragem no Estoril-FC Porto]

“Mais uma singularidade do Campeonato português, um hat-trick oferecido pelo árbitro. Enorme atentado à verdade desportiva, como sinalizou a generalidade dos analistas”, tinha escrito a conta do FC Porto Media no Twitter fazendo alusão a um lance em que Paulinho poderia ter sido expulso na primeira parte antes de marcar os três golos da reviravolta dos leões frente aos algarvios em Alvalade.

Mais uma singularidade do campeonato português, um hat trick oferecido pelo árbitro. Enorme atentado à verdade desportiva, como sinalizou a generalidade dos analistas. pic.twitter.com/HxFnUG7jLS — FC Porto Media (@MediaPorto) December 30, 2021

Este sábado, foi a vez da conta oficial do Benfica no Twitter comparar as imagens do golo de Rosier que valeu um empate aos encarnados na deslocação à Amoreira, já nos últimos minutos da partida, com o golo anulado ao avançado Rui Fonte quando o resultado poderia subir para 3-1 para o Estoril no segundo tempo, na sequência de uma falta de Gamboa sobre Evanilson ao primeiro poste na marcação de um canto. Mas o tema acabou por não ficar por aí, com os encarnados a voltarem à carga na sua newsletter diária.

No mesmo estádio, gritante dualidade de critérios. pic.twitter.com/SKEhsHOhyz — SL Benfica (@SLBenfica) January 8, 2022

“À nossa equipa compete somar vitórias sempre que entra em campo. E compete à arbitragem não interferir na luta pelo título. A gritante disparidade de critérios, posta a nu ontem [sábado] no Estoril Praia–FC Porto face ao que se passara no Estoril–Benfica, é perniciosa para a competição e mancha a credibilidade da Liga. Limitamo-nos a exigir equidade, sabendo que a tarefa de se arbitrar um jogo de futebol é difícil e os erros, a acontecerem, terão de ser corrigidos pelo VAR”, comentou o clube.

[Clique na imagem para ver o golo anulado a Rui Fonte no Estoril-FC Porto em vídeo]