Esteve quatro dias detido por alegada violação, foi libertado sob fiança com o Ministério Público a considerar mais tarde que não haveria prova suficiente para prosseguir com o caso, deixou a Grécia, voltou a Portugal onde esteve a treinar para manter a forma no Estrela da Amadora, regressou aos relvado três meses e meio depois num encontro da Taça onde até marcou, continua desde o início de dezembro sem fazer qualquer minuto em termos oficiais já perspetivando uma saída no mercado de janeiro para outro clube.

Rúben Semedo está a ter mais uma vez uma temporada atribulada, sendo que nem isso impede o FC Porto de olhar para o internacional português de 27 anos como uma boa opção para reforçar o setor mais carenciado do plantel de Sérgio Conceição, o eixo central recuado. No entanto, e quando as negociações entre os dois conjuntos começam a chegar a um ponto de acordo, o jogador surge envolvido em nova polémica.

De acordo com a imprensa grega, o central foi detido na noite desta segunda-feira em casa, onde a polícia foi chamada depois de uma discussão com a namorada que apresentou queixa alegando ter sido agredida e depois colocada fora do domicílio por Rúben Semedo ter fechado a porta. O jogador foi detido na sequência da denúncia, terá passado a noite na prisão e foi libertado esta manhã sem qualquer acusação, após ter sido a própria namorada a retirar a queixa que tinha sido apresentada umas horas antes.

Na sequência dessas mesmas revelações, Rúben Semedo escreveu a frase “Chega de mentiras” numa storie publicada no seu Instagram, deixando para mais tarde uma explicação sobre o que se tinha passado.