(Artigo em atualização)

O ex-chefe da Casa militar do Presidente da República, o tenente-general João Cordeiro, foi absolvido esta segunda-feira no âmbito do processo extraído do caso Tancos, avança a CNN. O militar estava acusado de um crime de falsas declarações.

O tenente-general João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República, foi contactado a 31 de julho de 2017 por e-mail pelo então diretor da Polícia Judiciária Militar, que foi condenado no caso Tancos e num processo autónomo por violação do segredo de justiça. Nesse e-mail, Vieira anexou o despacho proferido por Joana Marques Vidal, dias antes, — em que apensava ao processo que investigava o furto de Tancos o processo já aberto pela PJ civil na sequência de uma queixa apresentada meses antes por Paulo Lemos — que fazia antever um crime numas instalações militares. Este e-mail foi depois reencaminhado para o major-general António Martins Pereira. Mas João Cordeiro disse sempre não ter tido conhecimento prévio deste caso e das pretensões da PJM em ter a investigação só para si.