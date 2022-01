Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A equipa Toyota Gazoo Racing, que faz correr os GR Yaris Rally1 no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), mostrou o carro oficial para 2022. O novo modelo está já de acordo com a nova regulamentação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para os próximos anos, que impõe alterações para reduzir os custos – introduzindo sistemas 4×4 e de travagem mais simples e mais baratos –, e adopta mecânicas híbridas para aumentar a potência e reduzir as emissões, o que acontece pela primeira vez no WRC, cujos veículos vão também estrear uma gasolina menos poluente.

Recorrendo ao mesmo motor 1.6 sobrealimentado, que debita cerca de 380 cv por uma questão de regulamento, os carros de Rally1 aliam ao motor de combustão uma unidade eléctrica a 750V que debita 136 cv, para reforçar a potência total, que assim ronda os 500 cv. Isto enquanto a bateria, com uma capacidade de somente 3,9 kWh, tiver energia.

Os pilotos vão este ano ter de gerir a disponibilidade da bateria, usufruindo da potência do motor eléctrico na fase de arranque da classificativa durante 10 segundos, para de seguida poderem optar por um dos três tipos de mapeamentos da parte híbrida da mecânica. Estes visam adaptar-se ao tipo de classificativa e, sobretudo, ao tipo de condução de cada piloto, que vão entretanto ter de se adaptar às novas mecânicas para explorar todo o seu potencial. Cada vez que travam ou desaceleram, os carros de Rally1 podem gerar até 30 kW.

O GR Yaris Rally1 surge decorado em branco, vermelho e preto, destacando-se a profusão de apêndices aerodinâmicos, para colar a frente e a traseira ao solo, com alargamentos exuberantes para alojar vias mais largas e generosas entradas de ar para alimentar e refrigerar a mecânica, a que agora se junta igualmente a necessidade de controlar a temperatura da bateria.

Para 2022, a Toyota Gazoo Racing conta com o piloto que lhe permitiu ganhar os campeonatos do mundo de 2020 e 2021, Sébastien Ogier. Contudo, o francês fará apenas alguns dos 13 ralis do ano. A realizar o campeonato completo vão estar Elfyn Evans, Kalle Rovanperä e, a um nível inferior, Takamoto Katsuta.

A época arranca com o Rali de Monte Carlo, entre 20 e 23 de Janeiro, para visitar Portugal de 19 a 22 de Maio, com a derradeira prova a ter lugar no Japão, de 10 a 13 de Novembro.