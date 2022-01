Catarina ouviu o avô Coxi a atacar Ventura ("é um homem terrível") e disparou: "Maior derrota do Chega é Bloco em terceiro lugar"

Com a moldura dos prédios em pedaços atrás do grupo, os membros da associação de moradores foram descrevendo as suas queixas relativas ao demorado processo de realojamento: o acordo para resolver aquela situação de carência habitacional foi assinado entre a Câmara do Seixal, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e a Santa Casa da Misericórdia do Seixal em dezembro de 2017, a primeira fase (para 187 pessoas) foi terminada no fim de dezembro de 2018, mas já em 2020 a Câmara informou que o processo se encontrava atrasado devido à “especulação imobiliária”.

Agora, diz a associação de moradores, entre os custos das casas e os efeitos da pandemia, a data final já está a ser apontada para 2026, daí os lamentos e críticas dos habitantes que iam chamando Catarina Martins para ver as suas casas, as escadas em cimento, as infiltrações por todo o lado.

“Queremos uma ajuda, precisamos de muita ajuda mesmo…”. “Doutora Catarina, podia também ir ver a minha casa, tenho um buraco e chove lá dentro…”. Os pedidos iam-se acumulando, Catarina Martins ia constatando que a Câmara e o IHRU vão “passando culpas”, e a deputada e vereadora no Seixal Joana Mortágua completava: “Aqui ninguém pode viver bem…”.