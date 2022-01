Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No ano passado, a venda de veículos ligeiros de passageiros sofreu uma queda de 35% comparativamente a 2019, antes da pandemia. Face a 2020, a subida nem chegou a 1% e, para tal, muito contribuiu a recuperação do rent-a-car, que saltou das 19.692 unidades de 2020 para uns mais expressivos 33.795 novos registos – um incremento de 72%.

Conforme já aqui referimos, 2021 foi também o ano em que a Peugeot destronou a Renault como líder de vendas, estatuto que a marca do losango mantinha em Portugal nos últimos 23 anos. O Peugeot 2008 trocou de lugar com o Renault Clio, que tinha liderado as vendas em 2020, sendo que as duas marcas francesas conseguiram colocar, cada uma, três modelos no ranking dos 20 mais vendidos, de acordo com os dados que foram fornecidos ao Observador pelo Departamento Económico-Estatístico da ACAP. É de realçar igualmente que esta tabela a 20 reúne apenas 13 marcas, tendo a BMW, a Toyota e a Seat garantido presença neste ranking com uma dupla participação.

Destaque ainda para o facto de o construtor espanhol do Grupo Volkswagen, que passou a ser uma das oito marcas representadas em Portugal pela Porsche Holding Salzburg (PHS) – a empresa que comprou a SIVA à SAG em 2019 -, ser o único representante da PHS no top 20 dos ligeiros de passageiros em 2021, com o Seat Ibiza e o Seat Arona. Lá mais para baixo, em concreto na 25.ª posição, é que surge o emblema da Volkswagen. Não com o Golf, que não surge sequer entre os 50 mais vendidos, mas sim com o T-Roc, o SUV produzido em Portugal, na Autoeuropa. Mais abaixo (29º) surgem o Polo e o T-Cross (33º). A Skoda não coloca nenhum dos seus modelos entre os 50 mais procurados e a Audi fica-se pela 49.ª posição, com 915 unidades do A3.

Voltando ao ranking dos 20 eleitos pelos portugueses, há mais oito fabricantes a completar a lista, sendo curioso verificar que modelo nas respectivas gamas mais atrai os consumidores nacionais. Outra curiosidade prende-se com a carroçaria, na medida em que os SUV são tradicionalmente apontados como os carros da moda e os novos lançamentos assim confirmam a tendência. Contudo, o orçamento disponível para a compra de um carro novo levou a que, entre os 20 modelos mais vendidos em 2021, apenas sete fossem crossovers. Percorra a galeria para ver que propostas mais convenceram os portugueses.