São os números mais recentes, divulgados este domingo: Portugal conta com mais de 4,3 milhões de pessoas vacinadas com a dose de reforço contra a Covid-19. O relatório da Direção-Geral da Saúde revela que foram vacinadas mais 95.701 pessoas com a dose de reforço em relação à véspera, elevando o total para 4.332.561. Mas a vacinação na faixa etária mais baixa — entre os cinco e os 11 anos — continua a avançar lentamente.

O reforço já foi administrado a mais de 90% da população elegível com mais de 70 anos. Entre os 60 e os 69 anos, 86% já tomaram a terceira dose, e dos 50 aos 59 anos foram 66%.

Entre as crianças elegíveis para tomar a vacina, apenas mais 46 iniciaram a vacinação contra a Covid-19. O número é reduzido, mas ainda assim muito superior ao de sábado, quando apenas três tinham sido vacinadas. O total de crianças, com idades entre os 5 e os 11 anos, com a primeira dose tomada é agora de 300.999.