A Autoridade Marítima Nacional (AMN) resgatou esta quarta-feira dois pescadores de uma embarcação que naufragou na Madeira, a cerca de nove quilómetros a sul do Cabo Girão.

Em comunicado, a AMN indica que o alerta foi recebido às 07h25, tendo sido de imediato ativada para o local uma embarcação da Polícia Marítima do Funchal.

“À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que uma embarcação de pesca local tinha naufragado, encontrando-se parcialmente submersa, tendo procedido ao resgate dos dois pescadores que seguiam na mesma para a marina do Funchal”, acrescenta.

As vítimas apresentavam sinais de hipotermia e foram assistidas pelos bombeiros voluntários que, posteriormente, as transportaram para o hospital.

Estiveram presentes no local onde naufragou a embarcação a Capitania do Porto do Funchal e a Polícia Marítima do Funchal para monitorizar a situação da embarcação, tendo em vista a sua remoção do local.