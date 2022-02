O técnico Franclim Carvalho olha para o jogo com o Sporting com ambição e confia que o Belenenses SAD vai regressar às vitórias e conquistar os três pontos, apesar de reconhecer que o Sporting é favorito.

“O meu prognóstico para o jogo é de que vamos ganhar e conquistar os três pontos“, atirou Franclim Carvalho, que se mostrou satisfeito por ter tido mais tempo para preparar este jogo em virtude de o Sporting ter estado na disputa da Taça da Liga, que acabou por conquistar.

Tivemos uma semana mais longa e correu muito bem. Trabalhamos coisas que ainda não tínhamos trabalhado e deu para aproveitar para ter mais volume de treino, porque a equipa precisa de melhorar fisicamente, garantiu o técnico de 34 anos.

O Belenenses SAD, último classificado, não vence no campeonato há três jogos (duas derrotas e um empate) e o treinador espera um jogo “muito difícil” frente à “a melhor defesa do campeonato”.

“O Sporting é uma equipa bem trabalhada, com um processo completamente consolidado e que é difícil contrariar, mas trabalhamos para contrariar o Sporting e conquistar os três pontos”, frisou.

Sobre a tática que vai adotar para derrotar o campeão nacional, o treinador admitiu que “não é fácil encontrar fragilidades no Sporting”.

“É uma equipa muito forte, bem trabalhada, mas detetámos aspetos que vamos procurar explorar e temos jogadores para isso. São espaços que eles nos dão e vamos procurar entrar neles, ferir o Sporting e fazer golo”, anteviu o técnico, que procura ainda a primeira vitória como treinador do Belenenses SAD.

Para terminar, Franclim Carvalho rejeitou ainda que o Belenenses SAD possa beneficiar do cansaço que o Sporting possa ter acumulado ao disputar a Taça da Liga.

“O Sporting ter menos tempo de preparação não é vantagem para nós, porque eles têm um processo completamente consolidado. Ainda para mais, ganharam o primeiro troféu que disputaram esta temporada e certamente vêm motivados”, concluiu Franclim.

O Belenenses SAD, último classificado da liga portuguesa, com 12 pontos, recebe esta quarta-feira o Sporting, segundo classificado, com 47, a partir das 20h45, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa, que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.