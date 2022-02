Vários artistas emergentes portugueses vão ser convidados a participar este ano no Festival de BD de Lyon, que decorre naquela cidade francesa entre 10 e 12 de junho, no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França 2022, foi sexta-feira anunciado.

“A equipa BD de Lyon tem o prazer de anunciar a 17.ª edição do seu festival nos dias 10, 11 e 12 de junho. Mais do que nunca, a diversidade de estilos e temas fará brilhar o festival com exposições originais e convidados surpreendentes, no magnífico cenário da cidade de Lyon”, revelou em comunicado o diretor do Festival de BD de Lyon, Nicolas Piccato.

Assumindo este como um “momento de reencontro“, após os constrangimentos impostos no ano anterior pela pandemia, o diretor do festival informa que estarão reunidos autores, profissionais do romance gráfico e audiências de todas as idades, aliando a banda desenhada a outras artes e formas de expressão, como música, videojogos ou artes performativas.

Cerca de cinquenta autores de todo o mundo estarão presentes, bem como artistas e profissionais das indústrias culturais e criativas, que impulsionarão o festival através de reuniões, concertos de desenho, ‘workshops’, mesas redondas e outros formatos.

Esta será uma edição com uma perspetiva além fronteiras, avisa a organização, adiantando que estará envolvida em vários projetos internacionais com o objetivo de alargar a 9.ª arte, fomentar o intercâmbio artístico e encorajar artistas e pessoas apaixonadas.

É neste contexto que se insere a participação portuguesa, através da Temporada Cruzada Portugal-França, uma iniciativa de diplomacia bilateral, que visa aprofundar o relacionamento entre estes dois países.

“Como parte do ano França-Portugal, vários autores portugueses emergentes serão convidados a partilhar as suas obras com o público e a participar num projeto de co-criação com os seus homólogos franceses“, afirmam os organizadores.

O evento terá ainda uma outra participação portuguesa, no âmbito do projeto Comic Art Europe (integrado no Europa Criativa): uma exposição global e eventos dedicados ao tema “visão de amanhã”.

Filipa Beleza, autora portuguesa hospedada pelo Centro Belga de Banda Desenhada em setembro de 2021, foi uma das artistas europeias selecionadas para apresentar o seu trabalho, juntando-se aos outros quatro candidatos escolhidos: a romena Maria Surducan, o alemão Meikel Mathias, a autora francesa Marine de Mazery, e a ilustradora inglesa Karrie Fransman.

O projeto Comic Art Europe, que tem como força motriz o Festival de BD de Lyon, é aberto a todos os cidadãos europeus e tem por base um programa de residências criativas, formação profissional para artistas emergentes através de campos de férias e mediação cultural e educativa, através de oficinas de alfabetização utilizando banda desenhada, por exemplo.