Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Já chegou ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a seleção portuguesa de futsal, que se tornou no domingo bicampeã da Europa, em Amesterdão. A equipa e respetiva comitiva seguem depois para o Palácio de Belém, onde serão recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A seleção portuguesa revalidou o título de campeã europeia pela segunda vez no domingo, ao vencer a seleção russa por 4-2. A estes títulos europeus (Europeu de 2018 e agora de 2022) junta-se outro, de campeões no Mundial de 2021.

À chegada ao aeroporto, no acesso ao autocarro, foi João Matos, capitão da seleção nacional que se tornou o jogador português com mais partidas em fases finais de campeonatos europeus na modalidade, quem transportou o troféu, entregando-o depois ao selecionador Jorge Braz, que, emocionado, não quis prestar já comentários aos jornalistas, em imagens transmitidas pela CNN. Dezenas de adeptos foram esperar a equipa ao aeroporto e alguns tiveram oportunidade de tirar selfies com alguns membros da seleção nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Provámos ao longo de todo o campeonato da Europa que éramos capazes e tínhamos ambição para isso”, disse, numa curta declaração à CNN Portugal João Matos.