Maria Capelo, Patrícia Garrido e a Coleção Rui Victorino: três exposições a não perder

Continuidade sólida no trabalho de Maria Capelo, esta exposição consagra nove óleos à extensa natureza, aquela paisagem densa, de tão carregada cromaticamente, onde a terra se esconde debaixo de uma vegetação agigantada pelo grande formato. A artista convida a uma viagem por caminhos não descodificados, mas onde o volume da montanha, qual corpo harmonizável, se molda a acidentes na paisagem que podem ser árvores, folhas, ervas, troncos, animais, vultos ou mesmo construções difusas. De resto, a sensação de difusão em vez de precisão no trabalho de Maria Capelo dá-lhe aquela capacidade máxima de tirar partido de sentidos múltiplos e tridimensionais com que alguma pintura consegue brincar. No início, um pequeno excerto do filme “Lumière d’Été”, de Jean Grémillon, já anunciara, com corneta e tudo, essa maleabilidade da paisagem, mas a artista força-a com os seus recortes de luz emanados de verdes e amarelos (muitos), laranjas e vermelhos (muito poucos), e também de céus espessos, consistentes como todo o corpo ferido no chão que esta terra alberga cada vez que se abre de violência, sem ser dramática, porém.

“Interior #2”, Patrícia Garrido

Giefarte, Lisboa, até fim de abril