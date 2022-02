Em 2011/12, Bruno Paixão foi vetado por Sporting e FC Porto e deixou de ser internacional. Árbitro esteve 4 anos sem apitar jogos dos leões

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Foram 33 anos de carreira. Privei-me desde a juventude de muitas coisas normais da vida de qualquer ser humano, lutei contra a minha natureza fisiológica com total dedicação e empenho, dei tudo de mim em busca da excelência. Aguentei sobre mim próprio, no meu silêncio, as críticas, as difamações, as provocações. Acima de tudo, quis sempre ser o mais justo possível, falhei muitas vezes mas nunca o fiz de forma premeditada.”

Foi assim, num texto publicado nas redes sociais em maio do ano passado, que Bruno Paixão anunciou que ia deixar a arbitragem em definitivo. Depois de ter deixado de ser árbitro principal no final da época 2017/18, o árbitro natural de Setúbal ainda desempenhou as funções de VAR, passando mais tarde a observador, cargo que ocupava quando decidiu terminar a carreira desportiva. Agora, nove meses depois dessa decisão, a CNN Portugal e a TVI revelam que Bruno Paixão estará a ser investigado por ter recebido milhares de euros por parte do Benfica, num caso que visa uma alegada prática de corrupção desportiva e que pode culminar na descida de divisão dos encarnados.

Mas esta não é a primeira vez que Paixão, agora com 47 anos e com 239 jogos na Primeira Liga, se vê envolvido em polémicas ligadas à verdade desportiva. O árbitro, que em 2004 recebeu as insígnias da FIFA e tornou-se internacional, foi vetado pelo Sporting após um polémico encontro em Barcelos com o Gil Vicente, em 2011/12, e esteve quatro anos sem arbitrar uma partida dos leões. Na altura, os gilistas derrotaram o Sporting por 2-0, sendo que o árbitro assinalou duas grandes penalidades a favor do Gil Vicente no mesmo minuto e ainda expulsou Schaars, médio neerlandês dos leões, por acumulação de cartões amarelos. Na sequência do episódio, Bruno Paixão deixou de ser internacional.

“É muito triste preparar um jogo durante a semana e chegar ao final de semana e sermos arbitrados por um árbitro incompetente, que não devia estar no futebol nacional e não devia arbitrar seja um jogo do Sporting ou outro qualquer. É um indivíduo que devia ser irradiado do futebol português. O mais grave é sentirmos que estamos num desporto em que devemos pugnar pela verdade desportiva e aquilo que verificamos é que não há uma atitude isenta e de qualidade. Não estou a falar em dolo, em roubo, em corrupção; estou a falar de qualidade, que não existe neste interveniente para arbitrar seja que jogo for deste Campeonato”, disse, na altura, Godinho Lopes, então presidente do Sporting. Depois desse episódio, Bruno Paixão só voltou a arbitrar um jogo dos leões em fevereiro de 2016, contra o Nacional da Madeira.