O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anulou as eleições para a Associação de Futebol de Viana do Castelo, em junho de 2021, que elegeram Jorge Sárria, da lista A, considerando vencedor António Amaral, da lista B, foi esta terça-feira divulgado.

Em declarações esta terça-feira à agência Lusa, o advogado que interpôs a ação, após a impugnação do ato eleitoral pelo Neves Futebol Clube e o Desportivo de Monção, ambos no distrito de Viana do Castelo, disse que o acórdão, de segunda-feira, com 37 páginas invoca “dois motivos” julgar “totalmente procedente” aquele recurso.

Segundo Isaque Afonso, que foi esta terça-feira notificado da decisão do TAS as “deficiências” encontradas na lista A “não eram sanáveis” e, por esse motivo, anulou as eleições.

A lista encabeçada por Jorge Sárria “não deveria ter sido admitida como candidata ao ato eleitoral” por não apresentar “o número mínimo de subscrições de associados e por excesso de mandatos consecutivos” de Jorge Sárria.

Jorge Sárria está na Associação de Futebol de Viana do Castelo (AFVC), há 22 anos, 20 dos quais como presidente.

O advogado adiantou que a lista visada dispõe de 15 dias para recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul, sendo que após esse período, Jorge Sárria tem de abandonar o cargo de presidente da AFVC e António Amaral, da lista agora declarada vencedora, poderá tomar posse.

António Amaral, que encabeça a lista agora declarada vencedora disse que findo o prazo de 15 dias, espera tomar posse, de “forma pacífica”, do cargo de presidente daquele organismo.

Acrescentou que irá assumir o cargo de “forma construtiva” por defender a necessidade de “unir e engrandecer” a AFVC.

“Dar uma visão diferente da associação, de todos e com todos. Uma das grandes lutas nos últimos mandatos foi fazer entender às pessoas que a associação é dos clubes e não manda nos clubes. A associação tem de estar de acordo com a vontade dos clubes”, sustentou.

António Amaral disse ter recebido a notícia da decisão judicial de forma “serena” por entender, “desde a primeira hora” que a lista opositora “não reunia condições necessárias para se apresentar a sufrágio”.

“O que mais me chocou foi que a mesma mesa da assembleia geral que tinha excluído a proposta de um outro candidato, Rui Fernandes, por não reunir a documentação necessária, foi a mesma que aceitou a candidatura de Jorge Sárria que também não reunia condições para avançar”, disse António Amaral.

Nas eleições para os órgãos sociais da Associação de Futebol de Viana do Castelo, a lista A contou 139 votos, contra 127 da lista B.