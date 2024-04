Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito Israelo-Palestino

A Austrália pediu nesta sexta-feira aos seus cidadãos para saírem de Israel e dos territórios palestinianos, depois de explosões no Irão e na Síria, suscitando receios de um alargamento do conflito entre Israel e o Hamas.

Dada a “forte ameaça de retaliação militar e de ataques terroristas”, Camberra “instou os australianos que se encontram em Israel e nos Territórios Palestinianos Ocupados a abandonarem o país se estiverem confiantes de que o podem fazer em segurança”, escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa nota.

A Austrália já tinha apelado anteriormente aos seus cidadãos para evitarem estas duas zonas e, até, saírem.

O aviso surge depois de terem sido registadas explosões esta madrugada no centro do Irão, com um funcionário norte-americano a relatar um ataque israelita em retaliação pelos ataques sem precedentes de drones e mísseis iranianos contra Israel no passado fim de semana.

“Os ataques militares podem provocar o encerramento do espaço aéreo, o cancelamento de voos, desvios e outras perturbações nas viagens”, afirmou Camberra.

“O aeroporto Ben Gurion de Telavive pode suspender as operações devido a preocupações de segurança acrescidas em qualquer altura e a curto prazo”, alertou também a Austrália.