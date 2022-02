A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO denunciou esta sexta-feira que os consumidores de Paços de Ferreira que não consumam mensalmente até um metro cúbico de água pagam uma tarifa fixa no valor de 17,47 euros.

“É com perplexidade que a DECO encara o tarifário de abastecimento e saneamento de água em Paços de Ferreira“, no distrito do Porto, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Segundo a associação, “quem não gaste em determinado mês qualquer água ou não atinja aquele consumo terá de pagar a tal quantia”.

Acrescenta que se o consumo for um metro cúbico água “essa mesma tarifa custará 6,29 euros.

A DECO considera “inadmissível a aplicação desse critério de diferenciação”, salientando que “o acesso à água deve ser garantido a um custo socialmente aceitável”.

Face à situação, acrescenta-se no comunicado, “vários utilizadores que têm consumos de água mais baixos ou nulos desperdiçam-na propositadamente para poderem ver a sua fatura reduzida”.

A DECO informa que já comunicou a sua posição às entidades visadas e acompanhará de perto esta situação, “exigindo a aplicação de um tarifário que salvaguarde os interesses dos utilizadores e promova uma utilização sustentável e eficiente deste recurso finito que é a água”.

A Lusa questionou a autarquia sobre a matéria, mas o gabinete do presidente informou que não haveria declarações sobre o assunto.