Oito soldados malianos foram mortos e quase 60 “terroristas neutralizados” no norte do Mali durante uma operação da aviação maliana numa zona onde dezenas de civis morreram recentemente, anunciou este sábado o exército do país.

A aviação maliana interveio na sexta-feira para destruir uma “base terrorista” perto do Burkina Faso e do Níger, onde “violentos combates” fizeram “oito mortos” entre os soldados e “57 terroristas neutralizados”, segundo um comunicado do exército.

Esta semana, mais de 40 civis foram mortos em três dias em diferentes alegados ataques rebeldes a aldeias na região de Gao, no norte do país, disseram fontes locais.

O Estado do Mali, liderado por uma junta militar após dois golpes de Estado em menos de um ano, não controla grandes áreas do país, particularmente no norte e no centro, onde a administração central está praticamente ausente.

Grupos rebeldes presentes no país têm vindo a intensificar os ataques contra a população civil, assim como contra o exército maliano, forças estrangeiras e forças das Nações Unidas.