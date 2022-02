Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com lágrimas nos olhos, mas a tentar manter a compostura. Foi assim que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se apresentou para um discurso, no final de um dia em que a Rússia invadiu o seu país natal. O chefe de Estado mandou uma mensagem clara ao Ocidente, lamentando que a Ucrânia tenha ficado “sozinha” contra o exército russo.

“Quem está pronto para lutar connosco? Eu não vejo ninguém. Quem está pronto para garantir a adesão da Ucrânia à NATO? Todos estão com medo”, afirmou o Presidente ucraniano. Apesar de agradecer as sanções aos países do Ocidente, Zelensky considera que é insuficiente.

E disse porquê. Volodymyr Zelensky explicou que um dos objetivos da Rússia é “destruir a Ucrânia politicamente destruindo o chefe de Estado”. De acordo com informações que o Presidente ucraniano recebeu, a Rússia marcou-o como “alvo número 1″ e a família do chefe de Estado como “alvo número 2” a abater.

“Temos informações de que grupos de sabotagem inimigos já entraram em Kiev”, realçou. Ainda assim, o Presidente ucraniano mantém a decisão de ficar a Ucrânia, o país onde está a sua família e os cidadãos que o elegeram.

Para fazer face a uma ofensiva russa, o Presidente da Ucrânia decretou a mobilização geral da população sujeita a “recrutamento militar e reservistas” para combater a invasão russa no país, iniciada na madrugada de quinta-feira.

Segundo o decreto publicado no site da presidência ucraniana, a medida abrange todas as pessoas sujeitas a “recrutamento militar e reservistas” e será aplicada dentro de 90 dias em todas as regiões da Ucrânia. Os homens entre os 18 e os 60 anos não podem agora sair do país.

Volodymyr Zelensky divulgou que, neste primeiro dia de conflito, morreram 137 pessoas.