O conceito The Coffee House Experience materializou-se em abril de 2021 com a abertura de dois espaços – um em Marvila, em Lisboa, e outro no Bolhão, no Porto. E como não há duas sem três chega, agora, ao coração da capital, em plena Avenida da Liberdade, onde durante anos funcionou a maior e mais emblemática loja Delta Q.

O novo The Coffee House Experience abriu portas nos últimos dias de setembro, mesmo a tempo de celebrar o Dia Internacional do Café, assinalado a 1 de outubro, e apresenta-se como uma ode à sensação de beber um bom café.

Virado para um público jovem, o conceito convida a redescobrir esta bebida através de novas formas de a consumir. O espaço, envolvido em diversos aromas de café, é aberto da rua até à cozinha, que fica ao fundo. Dividido em diferentes áreas, conta com amplas salas de refeição, com sofás e poltronas que convidam a desfrutar de um café demorado e ainda com uma zona de exposição de máquinas, ferramentas e outros objetos relacionados com a produção de café. À entrada fica a esplanada, coberta durante os meses frios, e que oferece durante todo o ano vista para uma das avenidas mais emblemáticas de Lisboa.

No The Coffee House Experience, o tão português café expresso divide as atenções com os lattes, os cocktails, os cold brews e os slow coffees. Das quentes às frias, das tradicionais às contemporâneas, todas as bebidas são preparadas diante dos olhos atentos dos clientes, que podem acompanhar o processo das mesas mais próximas ou na primeira fila, sentados ao balcão.

Da cozinha, para onde também dá para espreitar da sala, saem pratos simples que se propõem a acompanhar as bebidas ao longo das várias fases do dia. Às tibornas (a partir de 9€) de queijo de cabra, de queijo da serra e de presunto, somam-se os croissants (a partir de 2€), as panquecas (a partir de 3,50€), as saladas e as sanduíches, para não falar no completíssimo brunch (18,50€), disponível aos fins de semana e feriados até às 16h.

Quanto às bebidas, qualquer escolha tem a garantia de um sabor particularmente intenso, já que é ali mesmo, no The Coffee House Experience, que o café é torrado. Com alguma pontaria, dá-se a sorte de presenciar o momento da torra dos grãos, que acontece duas a três vezes por semana, nas enormes máquinas de aspeto retro que, ao contrário do que se possa pensar, não estão só em exposição. Vê-las trabalhar é, por si só, uma experiência sensorial, que culmina na degustação do café.

Com os grãos moídos em loja, fazem-se os dois blends The Coffee House Experience, exclusivos e ideais para a gama slow coffee. Um deles evidencia as notas de arábica, o outro equilibra-as com as de robusta. Os dois sabores provam-se no espaço, mas também se podem levar para casa, para dar continuidade à experiência.