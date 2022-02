O número de ucranianos que fugiu do país devido à invasão russa ultrapassa as 422 mil pessoas, às quais se somam mais de 100 mil deslocados internos pelo conflito, informou esta segunda-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

A Polónia, a Hungria, a Moldávia e a Roménia são atualmente os principais destinos deste fluxo de refugiados, segundo avançou o ACNUR na sua conta na rede social Twitter.

Are you a refugee from Ukraine? UNHCR can help.

Visit the page for the country you are in.

Hungary: https://t.co/NZUnLYAKES

Poland: https://t.co/rCZkPrtOQK

Romania: https://t.co/uvWzZXPceb

Slovakia: https://t.co/T02XYsGXwW

In any other country: https://t.co/ZQ79kYOvnH pic.twitter.com/MbgjZBxoRx

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) February 28, 2022