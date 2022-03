Cinco crianças detidas e levadas para uma esquadra de Moscovo com as mães por tentarem deixar flores junto à embaixada da Ucrânia

Nas fotografias e no vídeo que entretanto partilhou, também no Facebook, podem ver-se as crianças — Sofya e Liza Gladkova, de 7 e 11 anos, e Gosha, Matvey e David Petrov, de 11, 9 e 7 — assustadas e a chorar. “Que crime terrível — as crianças fizeram um cartaz!”, ironizou Alexandra Arkhipova, cujos posts, escritos em russo e em inglês, entretanto se tornaram virais em todo o mundo.

Via Twitter, Julian Röpcke, jornalista do alemão Bild, fez uma montagem e colocou, lado a lado, as imagens destas crianças e de outras, ucranianas, num abrigo em localização não nomeada. “À esquerda: crianças na Ucrânia hoje à noite. À direita: crianças na Rússia hoje à noite”, legendou. “São todas vítimas dos crimes de Putin. Vamos vencer este criminoso juntos!”