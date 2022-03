A Agência Internacional de Energia Atómica confirmou esta terça-feira que os russos detêm o controlo de duas centrais nucleares na Ucrânia: depois de Chernobyl, as forças de Vladimir Putin conquistaram também o território à volta da central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa e uma das maiores do mundo, responsável por quase metade da energia gerada na Ucrânia. Seis dos 15 reatores nucleares em funcionamento na Ucrânia ficam em Zaporíjia.

Nas declarações prestadas numa reunião à porta fechada da direção da agência, integrante da Organização das Nações Unidas (ONU), o diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, revelou que a informação de que Zaporíjia tinha sido tomada pelos russos chegou na terça-feira. Um comunicado sobre o assunto já tinha sido publicado na manhã de quarta-feira, mas sem indicar quando é que as forças militares da Rússia tinham chegado à central nuclear.

O líder da Agência Internacional de Energia Atómica apontou que esta é a primeira vez que um conflito militar está a acontecer junto às instalações de um grande programa de energia nuclear estabelecido. E recordou que qualquer incidente com o material nuclear e radioativo “pode ter consequências graves, agravando o sofrimento humano e causando danos ambientais”. Os níveis de radiação em Chernobyl aumentaram ligeiramente, devido à maior movimentação das tropas, mas não são considerados ameaçadores nesta altura.

Para tentar travar o avanço sobre Zaporíjia, a população de Enerdogar tomou para fazer frente às forças russas. Há imagens a circular nas redes sociais que mostram pessoas reunidas na estrada para tentar impedir que as forças russas tomassem controlo sobre aquelas instalações nucleares.

This is how the city of Zhytomyr, #Ukraine, looks after an attack. It is located near the border with Belarus. It is highly possible that both troops and strikes came from the territory of my country, which Lukashenko allowed. pic.twitter.com/MqEzvaZPFN

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 2, 2022