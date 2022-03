"Anda ver o que o teu amigo Putin fez." Salvini recebido com protestos na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Matteo Salvini visitou, esta terça-feira, a fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. O secretário-geral do partido de direita populista italiano foi, no entanto, recebido com protestos. Acompanhado por uma t-shirt com a cara de Vladimir Putin estampada — que o líder da Lega Norte usou em 2014 numa visita a Moscovo —, o autarca da cidade de Przemysl, Wojciech Bakun, chegou mesmo a comentar: “Não te vou receber. Anda ver o que o teu amigo Putin fez”.

De acordo com a Reuters, a acompanhar o autarca estavam alguns cidadãos — alguns deles italianos — que se manifestaram, na estação de comboios de Przemysl, contra a presença de Matteo Salvini naquela cidade polaca, que têm recebido milhares de refugiados nos últimos dias.

O político italiano não se deixou ficar e respondeu aos protestos: “Não estou interessado em controvérsias entre a esquerda italiana e polaca, estou aqui para ajudar aqueles que estão a fugir da guerra”. Antes disso, Matteo Salvini já se tinha reunido com representantes do Vaticano para “coordenar a ajuda, organizar viagens e acomodação em Itália”.

Na sua conta pessoal do Facebook, Wojciech Bakun indicou que “assim que soube que o Matteo Salvini ia visitar a cidade de Przemysl”, seria uma “boa oportunidade” para o lembrar do “seu apoio às ações de Putin na Ucrânia”. De acordo com o autarca, o líder partidário italiano fotografou-se no passado com uma “t-shirt que identificava Putin como seu amigo”, apoiando ainda “a anexação da Crimeia”.