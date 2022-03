Um jornalista britânico ao serviço da Fox News, Benjamin Hall, foi ferido nos arredores de Kiev, na Ucrânia. O próprio canal televisão norte-americano anunciou a notícia, explicando que ainda há “muito poucos detalhes” e que as equipas no terreno estão a trabalhar arduamente para “recolher mais informação”.

“É uma notícia que odiamos dar”, anunciou o pivô John Roberts, que deu a informação em direto, na tarde desta segunda-feira, antes de identificar o colega num tweet em que descrevia Hall como “um correspondente incrível e uma pessoa absolutamente adorável”.

Breaking: Fox says that correspondent Benjamin Hall has been hospitalized after being injured reporting in Ukraine. pic.twitter.com/KYoqv6P1Ok

Entretanto, foi divulgado o conteúdo de um e-mail que a CEO da Fox News, Suzanne Scott, enviou aos funcionários, confirmando que Hall está hospitalizado, mas sem esclarecer a gravidade dos ferimentos, uma vez que o nível de detalhe de que a televisão norte-americana dispõe é “mínimo”.

“A segurança da nossa equipa de jornalistas na Ucrânia e nas regiões circundantes é a nossa maior prioridade e é da maior importância”, lê-se na nota. “Este é um alerta duro para todos os jornalistas que estão a pôr as suas vidas em risco todos os dias para trazer notícias de uma zona de guerra”.

A notícia já foi, entretanto, comentada pela Casa Branca, com a porta-voz, Jen Psaki, a assegurar que “os pensamentos do Governo, do Presidente, estão com o jornalista, a família e a Fox News” e a garantir a uma colega da mesma televisão que, apesar de não ter ações previstas para responder a ataques à imprensa, a administração Biden tem “liderado” a aplicação de sanções e respostas às ações da Rússia, “que afetam ucranianos e agora alguns norte-americanos”.

Também o Presidente da Associação dos Correspondentes, Shaun Tandon, emitiu um comunicado expressando o “horror” que a associação sentiu ao saber da notícia: “Conhecemos o Ben por ser caloroso, bem humorado e extremamente profissional. Desejamos-lhe uma recuperação rápida e pedimos grandes esforços para proteger os jornalistas que estão a providenciar um serviço de valor incalculável na cobertura da Ucrânia”.

A procuradora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, já tinha referido o ataque contra um jornalista, garantindo que esta é mais uma prova da violência russa contra civis. Ainda antes de ser conhecida a identidade de Hall, referira que os ferimentos seriam “sérios” e que o ferido estaria numa unidade de cuidados intensivos.

Segundo a CNN, o jornalista britânico começou a sua carreira precisamente como correspondente de guerra, trabalhando no Médio Oriente e África para jornais e agências do New York Times e BBC à Agence France-Presse. Entrou na Fox em 2015, onde esteve a fazer reportagem em zonas de conflito como a Síria, o Iraque e o Afeganistão, tendo escrito um livro sobre o Daesh.

After Greg Gutfeld said the media is airing emotionally manipulating viewers on Ukraine to push a narrative, Fox News correspondent Benjamin Hall pushes back:

"Speaking as someone on the ground, I want to say that this is not the media trying to drum up some emotional response." pic.twitter.com/QFom203TCB

— Justin Baragona (@justinbaragona) March 8, 2022