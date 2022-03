Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já acordado do sonho da Liga dos Campeões, o leão concentra-se na Taça e na Liga. Na caminhada para a reconquista do Campeonato, a equipa de Rúben Amorim tem na jornada 26 uma viagem a Moreira de Cónegos e, pela primeira vez desde há algum tempo, o técnico tem quase todos à disposição. Em caso de vitória, os verde e brancos voltam a ficar a seis do FC Porto e alargam a vantagem para o Benfica para seis pontos. Já o Moreirense, do antigo leão Ricardo Sá Pinto, traz apenas um ponto somado dos últimos quatro jogos, depois de um bom início e tenta fugir dos lugares de despromoção. Um jogo que não pode perder e a Rádio Observador traz-lhe as emoções ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 19h30, contamos com o olhar clínico e a poesia do comentário de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual temos os comentários do sportinguista João Castro, autor do podcast Sporting160.

A emissão especial tem a coordenação do Hugo Silva e de olhos postos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas vão estar o Ricardo Loureiro e o Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e ndroid).