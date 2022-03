Produzir, guardar e utilizar: o novo ciclo da energia

Entrevista a Pedro Torres, Diretor de Smart Solutions na Iberdrola Portugal ↓ Mostrar ↑ Esconder

O autoconsumo é para toda a gente ou requer um investimento significativo?

As soluções para autoconsumo Smart Solar são dimensionadas de acordo com as necessidades de consumo de cada cliente, pelo que os diferentes pacotes apresentam preços diferentes. A Iberdrola disponibiliza planos de pagamento de 36 meses sem juros e sem investimento inicial a partir dos 25€ mensais, exatamente para que estas soluções sejam acessíveis a um público maior.

Tecnologicamente, o que mudou nos sistemas de energia solar de há uns anos para os do presente? Que evolução houve?

A tecnologia solar fotovoltaica tem evoluído muito nos últimos anos, em todos os setores. No setor residencial, o fator da modularidade terá sido o mais evidente, dado que ao associar um microinversor a um painel solar é possível adaptar a potência instalada ao perfil de consumo de cada cliente, permitindo a instalação de sistemas fotovoltaicos abaixo de 1 kWp. Relativamente ao setor empresarial e industrial, a melhoria do desempenho e do rendimento dos painéis permite a produção de mais energia por m2, o que leva a uma redução do período de retorno do investimento. Para todos os setores, as soluções de armazenamento de energia, a gestão de excedentes mais eficiente e a possibilidade de integração com outros sistemas (Mobilidade Elétrica, por exemplo) são tecnologias que apresentam uma evolução muito rápida e positiva.

O Smart Solar pode ser instalado em todas as casas?

As soluções Smart Solar podem ser instaladas em todas as casas que tenham área apta à instalação e boa exposição solar. É quase sempre possível a instalação em vivendas que apresentem viabilidade técnica, mas em condomínios/prédios, por exemplo, dependerá da autorização dos restantes membros da assembleia do edifício.

Que impacto o autoconsumo pode ter no combate à crise climática?

A descentralização da produção de energia é um ponto muito importante no combate à crise climática. Toda a energia produzida e consumida localmente, através de fontes de energias renováveis – como é o caso de painéis solares para autoconsumo – reduz a necessidade de produção e transporte de energia através de fontes tradicionalmente mais poluentes que utilizam combustíveis fósseis.

Daqui a 10 anos cada cliente já estará a produzir grande parte da energia que consome?

Sim. Aliás, é já uma realidade. O desafio para os próximos anos é tornar possível que os consumidores produzam toda ou quase toda a energia de que necessitam, com o apoio de sistemas de armazenamento ou por meio de compra de excedentes de produção. Para isso, será necessário que o custo destas novas tecnologias se reduza, de modo a que sejam mais acessíveis para todos.