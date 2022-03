Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É cada vez mais provável que a Alemanha enfrente, em breve, uma recessão económica ou um cenário de estagflação – isto é, crescimento baixo e inflação elevada. O vaticínio é feito pelo influente instituto de investigação económica ZEW, cujos índices mensais de sentimento económico registaram uma forte quebra.

De acordo com o relatório mensal divulgado esta terça-feira, o índice do ZEW que mede as “condições atuais” na economia afundou de -8,1 pontos em fevereiro para -21,4 pontos em março. Quebra ainda maior surgiu no índice de “expectativas económicas”, que derrapou de 54,3 pontos no mês passado para um nível muito negativo: -39,3 pontos.

“Uma recessão é um cenário cada vez mais provável”, afirma o instituto de pesquisa, numa referência à definição técnica de recessão que é dois trimestres consecutivos de recuo na produção económica.

Os especialistas do ZEW avisam que a guerra na Ucrânia e as sanções aplicadas à Rússia estão a ter um impacto “significativo” no desempenho da economia que é frequentemente referida como a “locomotiva” da Europa. As perspetivas piores afetam todos os setores mas o impacto mais duro está a ser sentido na indústria que tem uso intensivo de energia e, também, no setor financeiro.

Mais do que recessão, porém, os economistas salientam que o “colapso” nas expectativas de crescimento económico estão a ser acompanhadas por um aumento extremo nas expectativas de inflação – daí o risco de que a Alemanha (e a zona euro) possam entrar numa situação de estagflação, um termo que descreve um contexto económico de inflação demasiado elevada e um crescimento económico baixo ou negativo.