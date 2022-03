É uma imagem habitualmente associada a momentos bonitos, mas que no contexto atual representa os horrores da guerra. A cidade ucraniana de Lviv colocou 109 carrinhos de bebé na Praça Rynok, mas dentro deles não há crianças: os carrinhos estão vazios, a representar as mais de 100 crianças que morreram desde o início da invasão russa.

“109 crianças. 109 crianças foram mortas por russos desde o dia um da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Hoje, estes carrinhos de criança na Praça Rynok simbolizam as vidas desses pequenos anjos”, escreveu no Twitter o presidente da Câmara, Andriy Sadovyi.

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.

Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 18, 2022