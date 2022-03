Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 24.º dia do conflito na Ucrânia?

Fica aqui um ponto de situação. Pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador, e os que estão também a ser contados pelos enviados do Observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro e João Porfírio.

Na madrugada deste sábado, Volodymyr Zelensky publicou um vídeo no Telegram a pedir a Moscovo uma conversação célere e justa . Caso contrário, argumenta, a Rússia enfrentará perdas tão grandes que serão necessárias “várias gerações” a recuperar.

A Rússia assegura ter usado um míssil hipersónico "Kinzhal" na Ucrânia pela primeira vez . A revelação foi feita por um porta-voz do ministério da Defesa, que diz que Moscovo destruiu um depósito subterrâneo que, alega, armazenava mísseis e "munições de aviação" que seriam usadas pelas tropas ucranianas. Os mísseis hipersónicos utilizados pela Rússia podem atingir alvos a um alcance superior a 2.000 quilómetros e ultrapassar os sistemas de defesa aérea existentes.

A Ucrânia espera abrir, este sábado, dez corredores humanitários para a retirada em segurança de civis, segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk. Um deles será na cidade sitiada de Mariupol e o outro na região separatista de Lugansk.

Já foram retirados do teatro de Mariupol, que foi atacado na quarta-feira e onde estavam escondidas centenas de civis, mais de 130 pessoas , algumas das quais "gravemente feridas". Não há informação sobre as mortes, disse. Na sexta-feira, os ataques atingiram o centro de Mariupol.

O ministério da Defesa da Ucrânia disse, na noite de sexta-feira, que perdeu "temporariamente" acesso ao Mar de Azov , numa altura em que as forças russas reforçaram a presença na cidade portuária de Mariupol. O ministério não revelou se o acesso já foi, entretanto, restabelecido.

A cidade de Zaporíjia, no sul do país, decretou um recolher obrigatório de 38 horas com início às 14h00 deste sábado (hora em Portugal continental). A cidade é um dos pontos de passagem dos civis que fogem de Mariupol.

A cidade de Kiev, segundo relatos nas redes sociais, está com elevados níveis de concentração de poluição . De acordo com o Kyiv Independent, os níveis de poluição estão 27,8 vezes acima da média anual de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde.

. De acordo com o Kyiv Independent, os níveis de poluição estão 27,8 vezes acima da média anual de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde. Numa mensagem no Twitter, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, alerta para a crise nas cadeias de abastecimento que esta guerra pode trazer, dizendo que já está a haver interrupções.