O Município de Braga estabeleceu o objetivo de reduzir as emissões de CO2 em pelo menos 55% até 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050, foi hoje anunciado.

Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, sublinhou que se trata de “um novo e mais ambicioso” objetivo em matéria de sustentabilidade energética, depois de em 2014 o município ter assumido o compromisso de apoiar a implementação da meta de 40% de redução dos gases com efeito de estufa até 2030.

O objetivo foi partilhado por Ricardo Rio durante a apresentação do Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima (PAESC).

Segundo o autarca, a revisão das metas teve em conta a estratégia para o desenvolvimento sustentável e o percurso já desenvolvido pelo município.

“Desta forma, esperamos acelerar a neutralidade carbónica do território de forma equitativa e sustentada”, afirmou, notando que Braga é “um dos primeiros municípios a estabelecer esta meta e a apresentar um roteiro para a descarbonização”.

Ricardo Rio, que é embaixador português do Pacto dos Autarcas Energia e Clima, salientou que Braga “tem desenvolvido estratégias e ações para a promoção da sustentabilidade energética e climática no território, procurando desta forma contribuir de forma significativa para a preservação dos recursos naturais minimizando os impactes no meio ambiente”.

No âmbito do PAESC, são agora definidas várias medidas de sustentabilidade, cuja implementação permitirá cumprir o compromisso assumido com a assinatura do Pacto de Autarcas pelo Clima e Energia e alcançar os objetivos estratégicos municipais, nomeadamente, 55% de redução dos gases com efeito de estufa até 2030.

A implementação das soluções propostas deverá responder ao desagravamento da intensidade energética e carbónica e à articulação das soluções orientadas para redução da intensidade energética e de emissões de gases com efeito de estufa, “promovendo, assim, a melhoria da qualidade de vida, da sustentabilidade, da competitividade da economia e da igualdade de oportunidades”.

No entanto, Ricardo Rio lembrou que que para alcançar as metas “ambiciosas” a que o município se propõe “é essencial a mobilização da iniciativa pública e privada, em torno dos objetivos de melhoria da sustentabilidade energética e climática”.

Uma mobilização que, acrescentou, “é necessária, sobretudo, no que diz respeito ao reforço da competitividade e inovação dos mercados de serviços energéticos e à participação da população e dos tecidos sociais, institucionais e económicos no cumprimento de metas de redução da intensidade energética e de emissão de gases com efeito de estufa no domínio de abrangência”.

O PAESC pretende alavancar mais iniciativas na área da sustentabilidade, promovendo a mobilização de recursos, por forma a construir um território cada vez mais inclusivo e sustentável.

O Município de Braga deseja, desta forma, incentivar iniciativas públicas e privadas para a melhoria da sustentabilidade energética, aumentando a participação da população e dos agentes sociais no cumprimento das metas de redução de energia e de redução das emissões de gases com efeito de estufa.