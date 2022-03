A Câmara de Vila do Conde, no distrito do Porto, apresentou este domingo a sua candidatura a Capital Europeia da Juventude de 2026, contando com a nadadora olímpica Ana Catarina Monteiro como comissária.

Numa sessão decorrida este domingo no Salão de Festas do Centro Municipal da Juventude, o presidente da Câmara, Vítor Costa (PS), apresentou a candidatura pensando nos futuro dos mais jovens.

“Vila do Conde é também futuro e o futuro são os jovens, e é para eles e com eles que temos que construir um futuro mais participativo e mais participado”, disse o autarca vilacondense, citado num comunicado da autarquia.

Numa apresentação que ocorreu no dia do concelho, Vítor Costa referiu ainda que a atleta Ana Catarina Monteiro representa “esforço, a capacidade de construir, a dedicação e o amor à causa”.

Ana Catarina Monteiro é uma nadadora olímpica de 28 anos, natural de Vila do Conde, que se estreou no mais importante evento desportivo mundial nos Jogos de Tóquio2020, que decorreram no ano passado, no Japão.

Segundo o comunicado da autarquia vilacondense, a atleta “deseja uma cidade melhor, mais apelativa para os jovens e não tem dúvidas que, a nível estrutural, Vila do Conde responde positivamente”.

A Câmara de Vila do Conde refere ainda que os próximos passos são a formalização da candidatura e “várias ações serão desenvolvidas em simultâneo com a elaboração do Plano Municipal da Juventude”.