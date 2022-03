Simone cantou como quis, quando quis: na última vez em palco, deixou um verso em branco à espera do futuro

Seguir-se-ão mais 11 temas tão criteriosamente escolhidos como aquele, duas leituras de poemas e alguns interlúdios previamente escritos por Fátima Bernardo para o espectáculo com direção musical de Nuno Feist e encenação do irmão Henrique Feist.

Diante de uma plateia onde se contam, à vontade, três gerações, Simone passa em revista a carreira sem sentimentalismos e com novos arranjos. Canta “Vida”, “Esta Palavra Saudade”, “Pingos de Chuva”, “No teu Poema”, o épico “De Degrau em Degrau”, à época lançado como discreto lado B de “Sol de Inverno”, tesouro da canção nacional que, por sua vez, fica aqui entregue a uma arrepiante interpretação de Edmundo Inácio, finalista do último “The Voice”. “Eu sou sincera”, comenta Simone depois, rindo, “se eu tivesse cantado assim, não tinha ficado em 12.º lugar.”

As reinterpretações dos convidados são, de resto, dos pontos mais felizes de “Sim, Sou eu… Simone”. Um surpreendente DJ Kamala a dar a volta à “Desfolhada” de um camarote do Coliseu, Carlão num dueto fenomenal com a dona da festa e ligado à corrente em “Não É Verdade”, e ainda uma série de convidados-surpresa que saltam da plateia para fazer do improvável “Apenas o meu Povo”, tema com que Simone regressou ao Festival da Canção em 1973 (e a vez em que não ganhou), o momento mais épico da noite.