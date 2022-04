O primeiro a apontar o dedo foi Ben Wallace. Foi do gabinete do ministro da Defesa britânico que saíram as imagens que deram a volta ao mundo, a começar na imprensa do Reino Unido. A descrição? Um enorme veículo, uma espécie de híbrido entre uma carrinha frigorífica e um camião de lixo, com um incinerador no seu interior, capaz de cremar corpos humanos.

Na nota enviada à imprensa britânica, o gabinete do ministro dava conta de que estes veículos tinham sido vistos a seguir as colunas militares russas a caminho da fronteira ucraniana. Ben Wallace acreditava, nessa altura, exatamente um dia antes de a Rússia invadir a Ucrânia, que os incineradores serviriam para cremar soldados russos mortos em combate, para esconder a verdadeira dimensão das baixas da guerra.

Agora, ao 42.º dia de guerra, é o autarca de Mariupol que afirma que estes crematórios móveis chegaram à sua cidade. Mas o motivo é outro. Vadym Boychenko, através de uma publicação no Facebook, na conta oficial da câmara municipal, acusa os russos de estarem a queimar os corpos de civis ucranianos para que não seja encontrado um cenário semelhante ao de Bucha.

“Os racistas transformaram toda a nossa cidade num campo de concentração. Infelizmente, a estranha analogia está a ser cada vez Mais confirmada. Esta não é mais a Chechénia ou Alepo. Esta é a nova Auschwitz e Maidanek”, escreveu o autarca. Os números mais recentes, e que pecam por defeito e não excesso, apontam para 5 mil mortos em Mariupol, cidade portuária do sul. A realidade, numa região de 400 mil habitantes, deverá ser bem pior.

Boychenko acusou a Rússia de usar os crematórios móveis para destruir provas de crimes de guerra. “É por isso que a Rússia não tem pressa em dar luz verde à missão turca e a outras iniciativas para salvar e evacuar totalmente Mariupol.”

