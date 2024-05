Morreu o designer de moda Manuel Alves, da dupla Alves/Gonçalves

O designer português Manuel Alves, da dupla de moda Alves/Gonçalves que ficou conhecida como “os Manéis”, morreu esta terça-feira no Hospital da Luz, vítima de cancro, confirmaram à agência Lusa amigos do estilista. Tinha 72 anos de idade.

Segundo uma amiga da família, Cila Carmo, o designer de moda Manuel Alves, morreu esta terça-feira ao final da manhã no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de cancro, e o velório deverá ser na quarta-feira, na capela das Amoreiras, em Lisboa.

A marca Alves/Gonçalves confirmou a morte do designer de moda ao início tarde através de comunicado. “No coração dos seus familiares, amigos, alunos e clientes fica a memória do seu espírito livre e da estética irrepreensível que o transformaram numa referência incontornável da Moda em Portugal.”

Manuel Alves nasceu em Montalegre, no distrito de Vila Real (Trás-os-Montes), e fez dupla desde 1984 com José Manuel Gonçalves, quando ambos decidem inaugurar duas lojas no Bairro Alto, em Lisboa, para venderem as suas criações de homem e mulher. No ano seguinte viriam a apresentar as suas propostas no Palácio do Correio Velho e foi o início de muitas apresentações ao longo de anos.

Manuel Alves e José Manuel Gonçalves criaram a marca de moda portuguesa Alves/Gonçalves, com a qual apresentaram coleções em ambas as semanas de moda nacionais, tanto na ModaLisboa como no Portugal Fashion. A par da criação de de moda também trabalharam com a indústria, mais precisamente entre 1989 e 1992, com a qual criaram várias marcas para o mercado nacional e internacional, segundo se pode ler no site da marca.

A dupla também desenhou uniformes para empresas como a companhia aérea portuguesa TAP e a operadora telefónica Vodafone, assim como figurinos para cinema, teatro e bailado, tendo ainda desenvolvido uma linha de cerâmica e outra de joias e acessórios. Em 2008 também criaram um selo para os Correios de Portugal.

Entre 1991 e 2013, o designer de moda foi professor convidado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde lecionou a cadeira de Design de Moda.

Em 2010, o Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, fez uma retrospetiva sobre o trabalho e carreira da dupla de criadores.

Com o apoio do Portugal Fashion, a dupla desfilou as suas coleções em várias semanas da moda internacionais, designadamente São Paulo e Nova Iorque.

Em 2021, Manuel Alves falou com o Observador a propósito de um leilão com peças de arte e design da dupla, a “Colecção Alves/Gonçalves”. “Esta pandemia fez-nos passar mais tempo no espaço e olhar para o que fomos amontoando. A verdade é que não faz sentido ter tantas coisas e, a certa altura, surge a necessidade de mudar. Como designer, tenho de inventar novas soluções — a nível de vestuário, de estilo de vida e da minha própria casa. Não sou o tipo de pessoa que nasce e morre no mesmo sítio, com os mesmos objetos”, disse o designer de moda ao Observador.

A notícia da morte de Manuel Alves motivou as reações de pessoas que lhe eram próximas. “Fica em paz meu querido e bom amigo!!!”, escreveu Miguel Vieira na sua conta de Instagram. “Portugal perdeu um dos maiores talentos da moda de Portugal … que soube sempre se reinventar , e que muitos gerações de alunos ganharam e tiveram o privilégio de ser formados por ele. Gigante abraço Manuel Gonçalves.”