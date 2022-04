A equipa até pode mudar o chip mas Darwin tem o chip do golo. E esse não muda (a crónica do Benfica-Belenenses SAD)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um dos obstáculos mais complexos para um treinador de uma grande equipa: voltar às competições internas depois de um jogo para as competições europeias. Ou, como tantas vezes é dito e repetido por técnicos e jogadores, mudar o chip. Os deslizes são habituais, os níveis de concentração flutuam, a motivação nunca é a mesma. E este sábado, talvez pela última vez na atual temporada, o Benfica era obrigado a fazer essa transição.

Depois da derrota na Luz com o Liverpool — que se seguiu a outra, na Pedreira e com o Sp. Braga –, os encarnados recebiam o Belenenses SAD antes de viajar até Anfield para fechar a eliminatória e também na antecâmara da visita a Alvalade para defrontar o Sporting, já no próximo fim de semana. Na bagagem, traziam a certeza da boa imagem deixada contra os ingleses, entre o golo marcado e a segunda parte bem conseguida, mas também a memória de duas derrotas consecutivas e de um adeus teórico ao segundo lugar e ao apuramento direto para a Liga dos Campeões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Belenenses SAD, 3-1 29.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto) Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Otamendi (Tomás Araújo, 86′), Morato, Lázaro, Diogo Gonçalves (Paulo Bernardo, 86′), Meïté, João Mário, Taarabt (Rafa, 63′), Everton (Gonçalo Ramos, 63′), Darwin (Yaremchuk, 72′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Helton Leite, Gilberto, Seferovic, Gil Dias Treinador: Nélson Veríssimo Belenenses SAD: Luiz Felipe, Carraça, Yohan Tavares, Cafú Phete, Diogo Calila (Nilton Varela, 45′), Sithole (Danny, 65′), Braima Sambú (Sandro, 74′), Rafael Camacho, Afonso Sousa (Pedro Nuno, 80′), Baraye, Safira (Licá, 65′) Suplentes não utilizados: João Monteiro, Chima, Camará, Tomás Castro Treinador: Franclim Carvalho Golos: Afonso Sousa (3′), Darwin (22′, 54′ e 58′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Diogo Calila (33′), a Sithole (45+2′), a Rafael Camacho (48′), a Yohan Tavares (69′), a Licá (85′), a Lázaro (88′)

“Temos de ter a capacidade de nos adaptarmos. Sabemos que os jogos da Liga dos Campeões têm uma exigência diferente na preparação mental. O próprio jogo tem nuances que obrigam a que os jogadores tenham de dar uma resposta diferente ao nível de concentração, exigência técnica e tática. Temos de ter a capacidade de conseguir mudar o chip. É por aí que se vê a qualidade dos jogadores, da equipa e dos treinadores. Temos de saber adaptar-nos às circunstâncias do jogo, a contexto e à equipa que vamos defrontar. Independentemente de jogador com o Belenenses SAD ou com o Liverpool, o objetivo passa sempre por ganhar e fazer uma exibição condizente com o historial do clube. É nisso que trabalhamos diariamente”, disse Nélson Veríssimo na antevisão da receção à equipa lisboeta.

Ora, desta feita, a mudança de chip e a ideia de que a próxima semana inclui visitas a Anfield e a Alvalade levava o treinador do Benfica a fazer alterações estruturais no onze e até na convocatória — deixando Grimaldo e Weigl, dois dos elementos mais utilizados dos encarnados, de fora da ficha de jogo. Lázaro era titular na esquerda da defesa, Meïté rendia o alemão no meio-campo e Morato aparecia no eixo defensivo ao lado de Otamendi para substituir o castigado Vertonghen. André Almeida, João Mário e Diogo Gonçalves também eram aposta, com Taarabt e Everton a permanecerem no onze em conjunto com Darwin e Rafa e Gonçalo Ramos a ficarem no banco. Do outro lado, num conjunto que vinha de quatro jogos sem perder mas que dificilmente conseguirá escapar à despromoção à Segunda Liga, Franclim Carvalho colocava Safira como referência ofensiva e Afonso Sousa nas costas do brasileiro.

Golo sofrido aos 3 minutos: ⚽golo + rápido sofrido pelo Benfica neste campeonato – ultrapassou o golo de Sarabia, no dérbi, aos 8 minutos ⚠Em todas as competições, este foi o 2.º golo + rápido sofrido pelo Benfica, depois de golo de Evanilson, na Taça, logo no 1.º minuto pic.twitter.com/sZa7aSy8Zk — playmakerstats (@playmaker_PT) April 9, 2022

Na Luz, não foi preciso esperar mais do que três minutos para ver o primeiro golo: Rafael Camacho apareceu na esquerda da grande área, deixou Taarabt pregado ao chão com uma enorme finta e cruzou para Afonso Sousa, que ao segundo poste e sem qualquer oposição só preciso de encostar para abrir o marcador (3′). O Belenenses SAD nunca tinha marcado tão rápido esta temporada, o Benfica nunca tinha sofrido tão rápido esta temporada — e ficava claro que as profundas alterações feitas por Nélson Veríssimo teriam impacto essencialmente no setor defensivo e na forma como a equipa respondia às investidas adversárias.

A perder, naturalmente, o Benfica assumiu a posse de bola e subiu as linhas, encostando o Belenenses SAD ao último terço e desdobrando-se em transições. Darwin teve a primeira oportunidade para empatar, com um cabeceamento por cima (6′), Diogo Gonçalves rematou mas também falhou o alvo (8′) e os encarnados não conseguiam capitalizar e materializar o claro ascendente que entretanto tinham conquistado. Totalmente balançada para a frente, a equipa de Veríssimo deixava muito espaço nas costas da defesa e tremia sempre que o conjunto de Franclim Carvalho arriscava um contra-ataque ou uma saída mais rápida, com André Almeida e Lázaro a terem muitas dificuldades para travar Baraye e Rafael Camacho.

Otamendi também ficou perto do empate com um pontapé com muita força que passou por cima (22′) e ficava principalmente a ideia de que, mais do que a criar e a construir com criatividade e originalidade, o Benfica estava a ter perigo porque aproveitava os recorrentes erros do adversário. O Belenenses SAD perdia inúmeras bolas na saída a jogar, entre passes errados e movimentações falhadas, e os encarnados acabaram por conseguir conduzir um desses momentos para chegar ao golo. Taarabt recuperou uma bola em zona adiantada na direita, encontrou Darwin na grande área e o uruguaio, depois de se antecipar a um adversário, atirou para bater Luiz Felipe (22′).

Depois de chegar ao golo, o Benfica desacelerou e deixou de pressionar tão alto — de forma surpreendente e até inexplicável, já que se esperava que os encarnados fossem rapidamente à procura de chegar à vantagem. Everton ainda acertou no poste de fora de área (36′), Safira deixou claro que os visitantes não iriam abdicar do jogo com um pontapé à meia volta que passou por cima (40′) e o Benfica chegou ao intervalo empatado com o Belenenses SAD na Luz. Mais: o Benfica chegou ao intervalo empatado com o Belenenses SAD na Luz, tinha muitas oportunidades, podia até já estar a ganhar mas ia realizando uma exibição cinzenta, pobre e sem ideias.

???????? INTERVALO | Benfica 1-1 Belenenses SAD ???? Azuis abriram o marcador quase no aquecimento

???? Taarabt lançou o inevitável Darwin para o empate

???? Apesar do ascendente encarnado, os Expected Goals atestam a justiça do marcador até ao descanso#SLBBFS #LigaBwin #LigaPortugalBwin pic.twitter.com/TNJEtxWPLC — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 9, 2022

