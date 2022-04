Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As escolas vão ensinar as crianças a andar de bicicleta “em espaço público” e em contextos urbanos de “baixa” e de “alta densidade”, logo a partir do 2º ciclo (ou seja, quando têm 10 anos de idade). É isso que prevê um manual técnico que irá ajudar as escolas a operacionalizar os projetos “Desporto escolar sobre rodas” e “O ciclismo vai à escola”, que são de frequência opcional.

Segundo o Jornal de Notícias, que neste domingo cita as principais linhas orientadoras desse manual técnico, a passagem para a aprendizagem em espaço público acontece depois de quatro anos – os do 1º ciclo – em que as crianças estiveram a aprender a pedalar dentro da escola, “em perímetro delimitado e seguro”.

O manual estabelece, também, que quando as crianças passam para o contexto urbano isso deve acontecer em grupos pequenos, com um máximo de cinco alunos, acompanhados por professores ou estudantes experientes. O objetivo é “dotar os alunos de literacia velocipédica que lhes permita andar de bicicleta numa lógica de mobilidade”, segundo o manual.

A mobilidade em bicicleta é uma das apostas da estratégia do Desporto Escola até 2025, com 2,8 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinados à compra de bicicletas e capacetes, de vários tamanhos, para entregar aos agrupamentos escolares. As bicicletas devem começar a chegar às escolas no próximo ano letivo.