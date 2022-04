Ilustração: Marta Teives

Com amigos

Se, de repente, alguém que costumava ter mau feitio se torna um doce de pessoa, então é provável que tenha começado a descansar bem durante noite. Quando isso acontece, melhora a disposição, sobem os níveis de energia e o bom humor torna-se abundante ao longo do dia. Sobe também a empatia, desce a probabilidade de haver discussão e os amigos agradecem que o companheiro rabugento tenha ido de férias – e esperam que não volte. Para que isso aconteça, tendo em conta que o sono provoca alterações bruscas de humor, agitação e agressividade, o melhor remédio é continuar a dormir num bom colchão.

A treinar

As consequências de uma noite bem dormida mostram-se no ginásio, na piscina ou no parque onde costuma correr. E revelam-se no aumento de velocidade, de resistência, de força, de energia e até na recuperação pós-treino. No fundo, é como um doping natural para o qual não existem sanções – apenas benefícios. Especialistas asseguram que dormir bem traz ainda vantagens para a saúde, como fortalecer o sistema imunológico e combater a obesidade. Não, ainda não é possível perder peso a dormir, mas como a qualidade do sono influencia a hormona que regula o apetite – a leptina –, quem descansa mal é mais provável que passe o dia seguinte a fazer sprints até ao frigorífico.

A trabalhar

Tem um Zoom para preparar, mas não consegue arrumar as ideias? Procura concentrar-se, mas está há 20 minutos a distribuir likes no Instagram? Enviou uma proposta ao cliente sem primeiro a validar com o diretor? Está, por outras palavras, a ter um dia mau no escritório? Se a resposta for sim, atenção: é possível que não esteja a descansar bem. Foi provado que o sono afeta a cognição, a atenção e a tomada de decisão. Quem dorme mal tem maior dificuldade em resolver problemas e está mais propenso a cometer erros. Trabalhar bem passa por dormir melhor (não confundir com dormir no trabalho).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem stress

Relaxa, que o teu mal é sono – eis uma expressão que só quem não descansa bem se sujeita a ouvir. Estudos publicados nos últimos anos demonstram que quem dorme melhor tem uma atitude mais positiva, mais energia e está menos exposto a sentimentos de raiva, frustração e ansiedade, porque é durante o sono que diminui a produção de cortisol – conhecida como a hormona do stress. A consequência disto é que facilmente se destrinça os que sabem o que é uma noite descansada dos restantes: são aqueles que até no trânsito de uma sexta-feira de chuva parecem estar no nirvana.

Colchão e cama

Não só o colchão importa, como também a cama desempenha um papel importante em conseguir uma noite de sono descansada. Pudera: a Emma tem uma equipa de pesquisa e desenvolvimento com mais de 30 profissionais – de áreas como neurociência, psicologia e data science – a trabalhar em prol de noites bem dormidas. A Emma nasceu na Alemanha em 2013 e chegou a Portugal em 2017. Os seus colchões são os mais premiados do mercado, e agora, com o lançamento de um novo sommier com arrumação e de uma nova base de cama, a Emma quer passar a ser uma solução completa para tudo o que é descanso.