As autoridades policiais abateram na madrugada de sexta-feira um javali de grande porte que circulava numa zona de restaurantes e bares do centro de Olhão, anunciou a PSP. Em comunicado, o comando distrital da PSP de Faro informou ter sido alertada pelas 00:30 para a presença de um javali no centro de Olhão, nomeadamente, na Avenida 5 de Outubro, zona onde se situam diversos estabelecimentos de restauração e bebidas.

“Os polícias tentaram repetidamente que o javali regressasse ao habitat natural, uma zona de mato que distava cerca de 600 metros do local onde foi detetado”, no entanto o animal “investiu na direção” dos polícias.

Perante o cenário, como último recurso, polícias da esquadra da PSP de Olhão abateram o animal a tiro, “de modo a cessar a iminente ameaça para a integridade física dos presentes”.

Se o animal se aproximasse demasiado das pessoas, a situação “poderia originar alarme social e uma potencial grave ameaça à integridade física dos transeuntes”, sublinha aquela polícia.

Além da morte do animal, o incidente não causou danos pessoais ou materiais.