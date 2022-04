Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Mariupol ainda é uma cidade ucraniana, diga o que disser a propaganda russa.” Sergiy Volyn, comandante da 36.º Regimento, uma das forças de resistência ucraniana em Mariupol, publicou uma mensagem recente na sua conta oficial de Facebook, dando conta de que a cidade não caiu, mas a ajuda internacional é absolutamente necessária. Para além das “lutas ferozes”, os militares têm ainda de proteger cerca de mil civis que se refugiaram na fábrica Azovstal, o complexo industrial que se tornou no quartel-general da resistência. “Estamos prontos para lutar até à última gota de sangue.”

“Por mais de 50 dias, os defensores da cidade mantiveram heroicamente as suas defesas, apesar das forças inimigas esmagadoras e dos constantes bombardeamentos aéreos, artilharia e bombardeamentos de mísseis”, escreve o militar, que publica a mensagem com uma imagem sua ao lado do Presidente ucraniano. A publicação também chegou ao Twitter, partilhada pelas Forças Armadas da Ucrânia.

Sergiy Volyn acrescenta que “lutam batalhas ferozes todos os dias” para impedir o avanço do exército inimigo, mas, neste momento, precisam de ajuda. “Mariupol pode ser salva. Estamos prontos para lutar até à última gota de sangue. Mas precisamos de saber que o mundo fez o seu melhor para o fazer. Então estamos prontos para fazer até o impossível pelo nosso país.”

Continuando a sua narrativa, o militar ucraniano diz que a defesa está a acontecer à custa de esforços sobre-humanos e grandes perdas, referindo que os russos mantêm centenas de milhares de civis reféns. “Mulheres, crianças, incluindo bebés, estão a ser mantidos nos nossos bunkers militares. Principalmente familiares dos nossos militares que são procurados pelos russos. Sem calor, água, comida”, escreve.

Já os feridos, relata, estão a morrer todos os dias “em agonia insuportável, porque medicamentos, desinfetantes, oportunidades de alívio da dor já se foram há muito”. Sergiy Volyn queixa-se ainda de que os corredores humanitários não estão a ser garantidos.

Ao longo do seu texto, o militar dirige-se à comunidade internacional, política e religiosa. “Exortamos os políticos mundiais, as figuras públicas e religiosas a não serem indiferentes às pessoas que não foram voluntariamente presas em Mariupol. Agora nós, os militares, somos forçados não só a lutar contra as forças inimigas dominantes, mas a cuidar de mais de mil civis.”

“Não nos vamos render e lutaremos até o fim, mas o nosso juramento de lealdade não é suficiente para a libertação de Mariupol. A cidade precisa de um desbloqueio imediatamente. Precisamos de armas pesadas para fazer isto”, argumenta o militar, frisando que os Estados Unidos e os países da UE têm poder para fazer isso. “Armas pesadas para os defensores de Mariupol salvarão o grupo militar ucraniano.”

Os EUA acreditam que Mariupol ainda não estará sob controlo russo, segundo a Reuters que cita um alto funcionário da Defesa dos EUA. “Mariupol ainda está sob ameaça de um ataque aéreo e até de artilharia”, ressalvou, no entanto, a mesma fonte.

Já o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, sigla em inglês) diz no seu relatório diário que “as forças russas provavelmente capturaram o porto de Mariupol a 16 de abril”, apesar de o Estado-Maior ucraniano o negar. “As forças russas provavelmente procuram forçar os defensores restantes da fábrica Azovstal a capitular por meio de um poder de fogo esmagador para evitar operações de limpeza dispendiosas, mas os defensores ucranianos restantes parecem decididos a encenar uma posição final.”