Mais um passo no processo de extradição de Julian Assange: o tribunal britânico deu ordem para a extradição do fundador do WikiLeaks para os Estados Unidos. A justiça britânica deu esta quarta-feira luz verde a uma ordem formal que permite a extradição de Assange.

De acordo com a CNN, a informação será agora enviada para Priti Patel, ministra britânica do Interior, que tem o poder de aprovar a transferência de Assange para os Estados Unidos. No entanto, mesmo que a ordem formal seja aprovada, o fundador do WikiLeaks ainda pode recorrer da decisão.

Este é um processo que se arrasta há vários anos. Os Estados Unidos acusam Assange de 18 crimes, incluindo espionagem, na sequência da divulgação de documentos confidenciais, e a pena pode ir até aos 175 anos de prisão, refere também a CNN. Neste momento, Julian Assange está na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres, onde, aliás, casou em março deste ano.