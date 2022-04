Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Imaginem um filme situado na Islândia viking, com uma história que tem as linhas gerais da do “Hamlet” de Shakespeare (que foi beber à “Gesta Danorum” de Saxo Grammaticus), e narrativa e visualmente é aparentado com “Conan e os Bárbaros”, de John Milius e “O Último Viking”, de John McTiernan, mais uns pozinhos do “Parsifal” de Syberberg e do “Andrei Rublev” de Tarkovsky. Esta descrição dá apenas uma ideia aproximada de “O Homem do Norte”, de Robert Eggers, o autor do tenebroso “A Bruxa” e do lovecraftiano — mas rebuscado — “O Farol”, e que se inspira na lenda islandesa de Amleth para nos dar um filme que é todo ele uma visão tétrica, febril e palpitante de aço, sangue, fogo e magia, tutelada pelos ancestrais deuses nórdicos.

“O Homem do Norte” passa-se no século IX. O jovem príncipe Amleth (Oskar Novak) assiste ao assassínio do pai, o rei Aurvandil (Ethan Hawke) pelo irmão bastardo deste, Fjolnir (Claes Bang), que depois rapta a sua mãe, a rainha Gudrun (Nicole Kidman). Amleth consegue fugir aos soldados do tio que o querem também eliminar e reencontramo-lo anos mais tarde, já adulto (agora interpretado por Alexander Skarsgard), transformado num temível guerreiro “berserker” de uma horda viking que se dedica a matar, pilhar e fazer escravos no Leste, e completamente anestesiado pela violência.

Um dia, depois de um combate sangrento e da tomada de uma vila na região do Rus (qualquer paralelo com a atual situação na Ucrânia é mera coincidência), Amleth encontra uma feiticeira (Björk, indescritível) que lhe recorda a sua linhagem nobre e o incita a vingar o pai e matar Fjolnir. O guerreiro desperta então para a sua identidade e origem, deixa a horda escondido no meio de um grupo de escravos, do qual também faz parte Olga (Anya Taylor-Joy, alva como a lua), que diz ter poderes de feiticeira e pela qual se apaixona, rumando ao país da sua infância decidido a resgatar a mãe das mãos do tio assassino e usurpador, e a matá-lo.

Robert Eggers, que escreveu o argumento com o poeta, romancista e letrista Sjón (também co-autor do recentemente estreado “O Cordeiro”), amplifica e enfatiza em “O Homem do Norte” o interesse que já havia demonstrado em “A Bruxa” e “O Farol” pelas lendas e pelo folclore europeu, pelo oculto e pela literatura fantástica, assinando um filme que combina a espectacularidade das grandes produções de época tradicionais, a autenticidade histórica e o sobrenatural pagão. Eggers e Sjón disseram que queriam fazer “o” grande filme sobre vikings, e “O Homem do Norte”, se não o é, anda lá muito, muito perto.

Este “Hamlet” reduzido ao essencial (a história de vingança familiar), verosímil no retrato da vida, da mentalidade e dos rituais dos vikings (com uma ponta de fantasia aqui e ali) e transportado pelo fôlego aventuroso, violento e fantástico das narrativas nórdicas milenares, é filmado por Eggers e pelo seu diretor de fotografia Jarin Blaschker com uma ampla e impressiva paleta visual, um extraordinário aproveitamento dramático das paisagens vulcânicas e desoladas da Islândia, e dos campos e bosques da Irlanda, os dois países onde decorreu a rodagem, e um sentido poderosamente gráfico das texturas. Há sequências em que, ao invés de filmado, “O Homem no Norte” parece ter sido traçado a carvão, desenhado a tinta-da-china ou gravado a água-forte.

“O Homem do Norte” é um filme de água, erva e neve, sangue, tripas e aço, trevas, lava e cinzas vulcânicas, carne ferida e ossos esmagados, ao mesmo tempo brutalmente realista e austeramente sobre-humano, que mostra com pormenor e verosimilhança como os vikings viviam, combatiam e prestavam culto. Mas também onde as raposas e os corvos ajudam o herói na sua senda vingadora, é necessário enfrentar um morto-vivo numa noite de lua cheia para ficar de posse de uma espada mágica, e pelo qual Odin e Freya podem irromper para levarem um guerreiro morto para o Valhala. E tudo empapado na banda sonora em transe épico-alucinogénico de Robin Carolan e Sebastian Gainsborough.

Não há sinal de um capacete com chifres nem de um anacronismo politicamente correto que borrem a pintura toda, e os atores habitam as suas personagens com uma convicção enérgica e intensa, que acrescenta à febrilidade da ação. E apesar dos pontos de contacto entre “O Homem do Norte” e o “Hamlet” de Shakespeare serem quase apenas temáticos, Robert Eggers proporciona a Heimir (Willem Dafoe), o bobo (e feiticeiro residente) da corte do assassinado rei Aurvandil, um “momento Yorick” místico-macabro que dificilmente esquecerá. Um dos grandes filmes do ano, feito totalmente à revelia da produção formatada e da ideologia hoje dominantes em Hollywood.