Até ao momento, o abalo ocorrido no dia 22 de maio de 1960 em Valdivia, no norte do Chile, era considerado o mais forte sentido na terra. Registado com magnitude de 9,6 na escala de Richter, o terremoto que provocou sucessivos tsunamis no Oceano Pacífico, estendeu-se ao longo de 800 quilómetros e levou a vida a mais de 6000 pessoas.

Um novo estudo, publicado em abril deste ano na revista ScienceAdvances, trouxe novidades: afinal, o maior abalo sísmico jamais sentido aconteceu há 3800 anos, também no Chile.

Segundo a publicação do LiveScience, a rutura de uma placa tectónica levou à formação de ondas com 20 metros capazes de percorrer o Oceano Pacífico e chegar até à Nova Zelândia. James Goff, coautor do estudo e geólogo na Universidade de Southampton, encontrou vestígios de depósitos costeiros deslocados do deserto do Atacama, local de origem. Foram também encontrados fósseis de animais marinhos.

Para confirmar a data em que ocorreram estes acontecimentos, os investigadores utilizaram a técnica de datação por radio-carbono, um isótopo de carbono presente em toda a crosta terrestre e que permite estudar o tempo em que os fósseis estiveram sedimentados.

Através da pesquisa em materiais encontrados ao longo de 600 km de costa, foi também possível descobrir que as populações habitantes no litoral do Chile foram obrigadas a deslocar-se deste local. Foram encontrados muros de pedra derrubados pelo tsunami sentido. O deserto do Atacama só voltou a ser uma zona habitada cerca de um século depois do fenómeno.