Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“La Prima by Bocelli” – assim se chama a nova versão topo de gama do Fiat 500e, cujo principal enfoque está no som, o que não deixa de ser curioso quando os modelos a bateria estão associados ao… silêncio. Está disponível nas três carroçarias da gama (cabrio, berlina e 3+1) e é proposta por valores que arrancam em 33.800€.

Para ocupar o lugar vago deixado pela edição “La Prima”, série de lançamento limitada a 500 unidades por mercado, a Fiat associou-se ao maestro Andrea Bocelli e ao seu filho, Matteo Bocelli, e juntou a JBL a esta colaboração. Desta parceria resulta, segundo a marca, “um inovador sistema áudio premium” que visa proporcionar “a derradeira experiência auditiva para realçar o silêncio de um veículo eléctrico”, nas palavras do CEO da Fiat, Olivier François.

Líder europeu no segmento dos citadinos e o modelo a bateria mais vendido no universo da Stellantis, o Fiat 500e repete, assim, uma fórmula que já provou ser bem-sucedida, pois os números revelam que uma em cada três unidades do 500e vendidas é uma versão La Prima. Ou seja, há clientes para edições mais bem equipadas e com uma certa exclusividade que, por isso mesmo, são mais caras.

O enorme sucesso do novo 500e La Prima, o topo de gama do nosso ícone eléctrico, fez-nos perceber que os nossos clientes desejam um produto que seja definitivamente premium, italiano e icónico. Em suma, querem o melhor do ‘Made in Italy’”, realçou Olivier François.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para responder a essa procura mais selectiva, o construtor italiano aposta em manter de série os itens de equipamento que enriqueciam as primeiras versões La Prima, como os “estofos soft-touch Premium”, o painel de instrumentos com efeito de tecido ou a capota com o monograma Fiat na versão cabrio, entre outros. A particularidade é que, agora, junta ao pack um sistema áudio JBL Premium de 320 W, equipado com a tecnologia JBL “Virtual Venues” e especificamente adaptado ao 500, de acordo com a Fiat, graças ao contributo de Andrea Bocelli. Como banda sonora da campanha de comunicação desta nova versão topo de gama, a Fiat escolheu o novo single do filho do tenor italiano.

Está previsto que as primeiras unidades do 500 “La Prima by Bocelli” cheguem ao mercado nacional a partir da segunda metade do ano.