A Fiat apresentou em 1936 aquele que é, ainda hoje, um dos seus modelos mais populares. Referimo-nos ao Fiat 500, que era conhecido como Topolino, termo que era igualmente utilizado em Itália como sinónimo de Rato Mickey, o simpático boneco de desenhos animados que surgiu em 1928 e que, desde então, empurrou a Disney rumo ao sucesso. Agora que a Disney celebra 100 anos – foi criada em 1923 por Walt Disney e o seu irmão Rob –, a Fiat decidiu comemorar a data concebendo cinco versões do Topolino eléctrico com decorações alusivas à Disney e às suas criações.

O Topolino é um parente próximo do Citroën Ami e do Opel Rocks-e, mas é o mais conseguido dos três sob o ponto de vista estético, recuperando de forma evidente linhas do Topolino de 1936. Contudo, continua a ser um quadriciclo ligeiro eléctrico, sendo muito habitável, com um interior para dois adultos, mesmo que de estatura generosa, e proposto por um preço acessível (9890€ em Itália) enquanto quadriciclo e até mesmo enquanto quadriciclo a bateria, embora um pouco acima do Ami.

Com apenas 2,41 m de comprimento, o Topolino move-se com agilidade graças ao motor com 8 cv, que por sua vez é alimentado por um acumulador com uma capacidade de 5,5 kWh. Isto permite-lhe percorrer 75 km entre carregamentos, estando limitado a uma velocidade máxima de 45 km/h, devido ao seu estatuto de quadriciclo ligeiro, que pode ser conduzido por jovens com somente 16 anos.