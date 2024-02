A popular Jennifer Lopez volta a ser a arma preferida da Fiat para atrair clientes. À semelhança do que já tinha acontecido em 2011, quando o construtor italiano regressou ao mercado norte-americano, com as vendas a reagirem favoravelmente, a marca recorre de novo à exuberante cantora, dançarina e atriz para promover o seu 500e. E embora o anúncio tenha sido realizado a pensar no mercado do outro lado do Atlântico, nada o impede de ser utilizado na Europa, onde a popularidade da estrela está igualmente em alta.

O Fiat 500e é um eléctrico aliciante para quem procura um veículo moderno e ágil para a cidade, com versões com carroçaria aberta ou fechada e umas linhas que recuperam o saudoso 500, de que foram produzidas quase 4 milhões de unidades, entre 1957 e 1975. O simpático e pequeno veículo é proposto com motores de 95 ou 118 cv, a que associa baterias com uma capacidade útil de 21,3 e 37,3 kWh, que garantem 190 ou 330 km de autonomia, exigindo em troca valores a partir de 26 ou 33 mil euros, respectivamente. Recorde em baixo o anúncio do Fiat 500 de 2011:

Com todos estes argumentos, o 500e tem uma carreira comercial interessante na Europa, mas o mesmo não acontece nos EUA, onde as suas dimensões e uma reputação problemática no passado condicionam a receptividade deste citadino. De recordar que, quando a Fiat regressou ao mercado norte-americano em 2011, o então CEO Sergio Marchionne previa um volume de vendas de 50.000 unidades (só nos EUA), que se manteve inicialmente estável nas 44 mil unidades. Sucede que, desde 2019, as vendas da marca italiana começaram a cair. Primeiro para 9200 veículos, no ano seguinte para 4300, em 2021 para 2300 unidades e, depois, 919 (2022). Em 2023, as vendas da Fiat nos EUA não ultrapassaram as 605 unidades, enquanto a Mini, por exemplo, atraiu mais de 33 mil clientes.

Para reacender a chama do construtor transalpino, e do 500e por tabela, Jennifer Lopez não só é estrela de cartaz do anúncio, como utiliza o pequeno Fiat no videoclip da sua mais recente canção “Can’t Get Enough”, lançada a 12 de Janeiro, que pode ver em cima.