Do sonho ao pesadelo em quatro dias: Roma perde em Florença (com dois golos a abrir em 11 minutos) e desce ao sétimo lugar

Os seis jogadores que ficaram de início no banco de suplentes na receção da Roma ao Bolonha acabaram por entrar quase todos para uma última meia hora de pressão sem resultados capazes de desfazer o nulo e tiveram o condão de mostrar aquilo que era a prioridade de José Mourinho: chegar à final da nova prova da UEFA, a Conference League, superando os ingleses do Leicester na decisão no Olímpico. Conseguiu. Cinco anos depois da última conquista europeia ao serviço do Manchester United, o técnico português voltava a uma decisão internacional e quebrava um jejum de mais de três décadas dos romanos sem atingir um jogo decisivo lá fora. O golo de Tammy Abraham, ainda no quarto de hora inicial, fez toda a diferença.

O Olímpico festejou como se fosse já um título (a final será em Tirana com o Feyenoord), o treinador não conseguiu conter a emoção e saiu em lágrimas, os jogadores caíam de joelhos entre abraços pelo feito. Na semana em que Mourinho cumpria o primeiro ano de ligação aos giallorossi, na altura apenas com esse anúncio de que iria chegar à capital transalpina para substituir Paulo Fonseca, a Roma alcançou um dos objetivos da temporada. No entanto, havia outro que estava ainda por garantir e que passava pela entrada num dos lugares com acesso à Liga Europa, depois de AC Milan, Inter, Nápoles e Juventus terem fechado as vagas para a Champions. E esta jornada podia ser quase decisiva para alcançar outra das metas.

José Mourinho has given us yet another pure box-office season????pic.twitter.com/Xdjhn7QhGD — IM (@Iconic_Mourinho) May 8, 2022

“Há um ano anunciámos Mourinho e também por isso [para chegar a uma final europeia], tínhamos a certeza de que era o líder e que era o homem certo para levar a Roma ao sucesso. Merecemos terminar a comemorar, um troféu seria fantástico. Apontar à Liga dos Campeões no próximo ano? Agora somos uma equipa de Serie A e da Conference League, depois vamos rever os nossos objetivos na próxima época”, disse Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, à Sky Sport Itália após o triunfo com o Leicester.

José Mourinho is the first manager to reach the final of the UEFA Champions League, UEFA Europa League and UEFA Conference League. ???? Football heritage.™️ pic.twitter.com/5s6QlyCWYx — Squawka (@Squawka) May 5, 2022

E um dos pontos fulcrais para essa possível alteração de metas passava pela qualificação pelo menos para a Liga Europa, numa altura em que a Roma ocupava a sexta posição a três pontos da rival Lazio com menos um jogo, os mesmos pontos do que Atalanta (que na próxima jornada defronta em San Siro o líder AC Milan) e mais três do que o adversário desta ronda, a Fiorentina, curiosamente a equipa com quem José Mourinho disputou o primeiro jogo da Serie A neste regresso após passagem pelo Inter. Desta vez, foi tudo ao contrário. E uma entrada em falso acabou por levar a uma derrota sem história em Florença.

José Mourinho goes through it all on the touchline ???? pic.twitter.com/pH96wmmVTg — B/R Football (@brfootball) May 9, 2022

Mourinho fez apenas uma alteração na equipa em relação ao onze inicial, deixando Zaniolo no banco e lançando Veretout como titular também para haver outra capacidade de condicionamento da primeira fase de construção do conjunto de Florença com Amrabat. No entanto, e sem que tivesse havido qualquer perigo junto de alguma das balizas, a equipa da casa adiantou-se no marcador com uma grande penalidade que foi ganha (e muito contestada) e transformada por Nico González (5′), antes do 2-0 apontado também naquele que foi o segundo remate por Bonaventura, aproveitando o mau posicionamento de Zalewski (11′). A equipa viola levava quatro derrotas na Serie A mas tinha uma entrada de sonho no jogo decisivo. E só mesmo de livre direto a Roma tentou reagir, com Terracciano a defender a tentativa de Pellegrini (20′).

