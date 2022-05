Nos últimos dois anos, a pandemia acelerou a transformação da realidade laboral de milhões de pessoas em todo o mundo. O teletrabalho e a deslocalização do ambiente de trabalho, na maior parte dos casos, para a própria casa dos colaboradores, trouxeram maior protagonismo aos aspetos relacionais do trabalho. Falamos do bem-estar social, do desenvolvimento de competências ou da cultura da empresa, numa altura em que a competição pelos melhores talentos aumenta.

É precisamente sobre isso que falaremos hoje, às 17 horas, hora em que estreia no site e Facebook do Observador a terceira de quatro talks. Nela, João Miguel Santos, Host da Rádio Observador, vai estar sentado com António Maia, Head of Workplace, Claranet e Paula Fernandes, Modern Work & Security BG Lead, Microsoft para uma conversa de 30 minutos sobre serviços de Colaboração – Workplace digital, como a historia mudou o mundo

Esta conversa estará integrada na iniciativa Uma (R)evolução Digital — Um guia para PME’s, desenvolvido em parceria com a Microsoft. A iniciativa terá como base quatro grandes temáticas: Segurança, Cloud, Colaboração e Plataformas e PowerDynamics. Para cada um dos temas, o Observador estreia uma talk, onde especialistas parceiros abordarão as diferentes questões.

Marque na sua agenda: hoje, às 17 horas, no site ou Facebook do Observador, num computador, tablet ou smartphone perto de si.