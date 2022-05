A vantagem que o ex-presidente Lula da Silva tem em intenção de voto nas eleições presidenciais de outubro no Brasil sobre o atual Presidente, Jair Bolsonaro, caiu seis pontos percentuais em três meses, segundo um levantamento nesta terça-feira divulgado.

Apesar de Luiz Inácio Lula da Silva ainda liderar as sondagens com ampla vantagem, a distância que o separa do atual Presidente nas eleições caiu de 14,2 pontos percentuais em fevereiro para 8,6 pontos em maio, de acordo com a sondagem publicada pela empresa MDA.

O levantamento, encomendado pela Confederação Nacional dos Transportadores (CNT), indicou que a intenção de voto em Lula da Silva caiu de 42,2% em fevereiro para 40,6% em maio, enquanto a de Bolsonaro subiu de 28% para 32% no mesmo período.

De acordo com a sondagem da MDA, que consultou 2.002 eleitores em diferentes cidades do país na semana passada, com margem de erro de 2,2%, a percentagem de brasileiros que pretendem votar em branco ou anular o voto caiu de 6,2% em fevereiro para 5,1 % em maio, mas a dos indecisos subiu de 6% para 7%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa simulação de provável segunda volta, que será necessária caso nenhum dos candidatos obtenha mais da metade dos votos na primeira, a intenção de voto de Lula da Silva caiu de 53,2% em fevereiro para 50,8% em maio, enquanto a de Bolsonaro subiu de 35,3% para 36,8%.

Bolsonaro, que pretende ser eleito em outubro para um novo mandato de quatro anos, conseguiu reduzir a diferença graças a uma melhoria em seus índices de popularidade, segundo a sondagem MDA/CNT.