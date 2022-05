O avançado Lyle Foster transferiu-se do Vitória de Guimarães para os belgas do Westerlo, clube que representou, por empréstimo, na temporada 2021/22, por um milhão de euros, confirmou nesta terça-feira o emblema vimaranense.

“A Vitória Sport Clube — Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o KVC Westerlo, da Bélgica, para a transferência do jogador Lyle Foster, pelo valor de um milhão de euros, com o Vitória a manter 15% da mais-valia de uma futura venda“, lê-se na nota publicada no sítio oficial.

Internacional pela seleção principal da África do Sul em oito ocasiões, o dianteiro, de 21 anos, mudou-se do Mónaco para o clube minhoto no verão de 2020, ao abrigo de uma transferência de 1,2 milhões de euros, e cumpriu sete jogos pela equipa principal dos vimaranenses em 2020/21, sem qualquer golo.

Emprestado no início da época 2021/22 ao Westerlo, da II Liga belga, Lyle Foster marcou cinco golos e fez quatro assistências em 25 jogos oficiais pela equipa que se sagrou campeã, garantindo a subida ao escalão principal.